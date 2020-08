OL : Finale perdue contre le PSG, réaction de Rudi Garcia

L’entraineur de l’ OL, Rudi Garcia, ne rougit pas pour la finale de la coupe de la Ligue perdue contre le PSG, aux tirs au but. Il retient ce qui a été positif dans la prestation des Gones.

OL : Rudi Garcia a « vu plein de choses positives » contre le PSG

L’OL a « rivalisé » avec le PSG pendant 120 minutes (0-0), avant de s’incliner aux tirs au but (5-6), en finale de la dernière édition de la coupe de la Ligue. L’Olympique Lyonnais a par ailleurs terminé le match à 10 contre 11, suite à l’expulsion de Rafael, dans les derniers instants. Rudi Garcia regrette certes pour le ticket de la Ligue Europa perdu, mais il a noté des points positifs. « On a fait un bon match. On a été capable de pousser cette équipe du PSG dans ses retranchements », a-t-il fait observer. « On aurait pu faire mieux en fin de seconde période », a regretté le coach de Lyon, ensuite. Sinon, dans l’ensemble, il avoue avoir « vu plein de choses positives », surtout que l’OL était face à « une équipe qui se battra pour la Champions League ». Les Lyonnais affronteront la Juventus à Turin, le 7 août, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Avant ce match décisif, Rudi Garcia estime que « son équipe doit prendre confiance ».

Le Stade de Reims en Ligue Europa aux dépens de Lyon

La conséquence de cette finale perdue par l’OL, c'est qu'il ne jouera donc pas la Ligue Europa. Sa défaite profite au Stade de Reims, 6e de la Ligue 1 la saison dernière, à l’image de l’OGC Nice (5e du championnat) qui a obtenu son ticket pour la C3 grâce à la victoire du PSG sur l’ASSE, en finale de la Coupe de France. Les Rémois retrouvent ainsi l’Europe, 57 ans après leur dernière participation à une compétition continentale. Quant au Paris SG, il décroche la dernière coupe de la Ligue, soit la 9e à son palmarès.