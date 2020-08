Stade Rennais FC Mercato : Holveck annonce une bonne nouvelle

Le président du Stade Rennais FC, Nicolas Holveck, a confié à RMC Sport que Hamari Traoré et Faitout Maouassa seraient bientôt prolongés par le club breton.

Hamari Traoré et Faitout Maouassa visés par plusieurs clubs

Hamari Traoré et Faitout Maouassa sont deux joueurs qui ont brillé au Stade Rennais FC cette saison. D’où plusieurs clubs annoncés à leurs trousses pour ce mercato estival. Alors que le premier est annoncé sur les tablettes du PSG pour combler le départ de Thomas Meunier, le second serait la cible de plusieurs écuries étrangères. Mais les prétendants de Hamari Traoré et de Faitout Maouassa, tous deux sous contrat jusqu’en juin 2021, gagneraient à les oublier. C’est bien la conclusion à tirer des déclarations de Nicolas Holveck sur l’avenir de ses deux latéraux bretons.

Nicolas Holveck optimiste pour la prolongation des 2 joueurs

En effet, sur les antennes de la radio sportive, le président du Stade Rennais FC a expliqué qu’un départ estival de Hamari Traoré et de Faitout Maouassa n’était pas envisageable. Le club breton et les 2 joueurs sont en négociations avancées pour leur prolongation. « On avance plutôt bien. J’espère aboutir assez rapidement », a déclaré le dirigeant rennais, qui « essaye aussi de conserver » ses « meilleurs jeunes ». Enfin, Nicolas Holveck a assuré : « Il y a des prolongations qui seront annoncées. »