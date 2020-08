PSG : Infirmerie, des nouvelles des blessés de Thomas Tuchel

Vendredi, le PSG a remporté la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Une fois de plus, les hommes de Thomas Tuchel ne s’en sont pas sortis indemnes de ce nouveau sacre parisien. Le coach parisien a fait le point au sujet de ses poulains sortis sur blessure.

Thomas Tuchel donne des nouvelles de ses nouveaux blessés

Le PSG a de nouveau confirmé son hégémonie vendredi en finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont dû en arriver aux tirs au bout pour s’offrir un nouveau quadruplé sur le plan national. Comme contre l’ASSE la semaine dernière, les poulains de Thomas Tuchel ont souffert. Certains d’entre eux n’ont même pas pu terminer la rencontre. Mauro Icardi, Thiago Silva, Marquinhos et Layvin Kurzawa ont assisté à l’épilogue de cette finale depuis le bord de la pelouse. Après la rencontre, le coach du Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de ses blessés. « Je pense que Marquinhos et Thiago Silva ce sont seulement des crampes. Kurzawa, c’est peut-être une petite blessure. Et les autres, non », a déclaré le technicien allemand.

Les raisons de l’absence de Juan Bernat

Une fois de plus, Juan Bernat a manqué un match du PSG. Depuis la reprise, le latéral n’a disputé aucune rencontre. Alors que les signaux semblaient au vert pour qu’il fasse son retour contre l’OL, il n’a même pas été retenu dans le groupe par Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien a justifié son choix et espère pouvoir compter sur l’Espagnol lors du prochain match amical contre Sochaux. « J’espère vraiment. Il est nécessaire pour nous, il est décisif, il a la capacité à trouver des solutions. C’est un joueur extraordinaire. Il a senti quelque chose hier encore. On cherche », a indiqué le coach parisien.