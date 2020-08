LOSC : Transfert d’ Osimhen, révélations du patron de Naples

Plusieurs montants ont été avancés sur le transfert de Victor Osimhen du LOSC au SSC Naples, vendredi. Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a dévoilé le vrai montant de la transaction.

Victor Osimhen au SSC Napoli contre environ 80 M€

Les premiers chiffres sur le transfert de Victor Osimhen au Napoli étaient de 70 M€, puis 81,3 M€ (bonus garantis inclus). Pour mettre fin à toutes les spéculations, le président du SSC Naples a dévoilé le montant de l’indemnité de transfert de l’attaquant du LOSC. Selon Aurelio De Laurentiis, la transaction a été conclue à « environ 80 M€ ». Quant au Nigérian, il percevra 4 M€, lors de sa première saison en Campanie et touchera un montant pouvant aller jusqu’à 4,5 M€, les saisons d’après. « Nous sommes vraiment heureux de l'arrivée de Victor Osimhen. Il portera le numéro 9. Gennaro Gattuso (le coach) voulait vraiment le signer et Cristiano Giuntoli (le directeur sportif) a fait un très bon travail... », a souligné De Laurentiis, sur la radio locale Kiss Kiss.

Le LOSC récupère 4 joueurs dans le deal avec le Napoli

Victor Osimhen est parti de Lille pour Naples, mais quatre joueurs du club de Serie A ont fait le chemin inverse. Il s’agit du gardien de but Orestis Karnezis (35 ans) et trois jeunes joueurs : Claude Manzi (défenseur central, 20 ans), Ciro Palmieri (attaquant de 20 ans) et Luigi Liguori (ailier droit de 22 ans). Le président des Gli Azzurri n’a pas donné de détails sur l’inclusion des quatre joueurs dans la transaction. Cependant, des médias transalpins, dont Sky Sport, croient savoir que le LOSC payera 20 M€ dans le deal.