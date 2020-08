ASSE : Adil Aouchiche ne serait pas si prodigieux que ça

Adil Aouchiche a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Il a rejoint l’ ASSE où il devra se faire une place au sein de l’effectif pro. Vincent Guérin, entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, est revenu sur le niveau du joueur. Et franchement, il n’a jamais été bluffé par le néo-Stéphanois.

PSG : Pour Vincent Guérin, Adil Aouchiche n'est pas bluffant

Vincent Guérin fait partie des entraîneurs qui connaissent le mieux Adil Aouchiche. S’il lui trouve des qualités évidentes, l’ancien milieu de terrain international français ne considère par le natif de Blanc-Mesnil (France) comme un joueur capable d’en imposer au haut niveau. Ce dernier a encore beaucoup de travail à accomplir pour être aussi bon qu’on le croit. Il s’est livré sur son compte à France Bleu, en disant « il va être attendu au tournant ». Vincent Guérin confie : Adil Aouchiche « ne m'a pas spécialement bluffé. On avait des joueurs de qualité au niveau des jeunes. Il a fait de très bons matchs et de très belles performances, mais dans ces catégories d'âge là, ça demande à aller plus loin». Il reconnait au jeune joueur sa facilité à prendre l’information et à jouer collectif avec ses coéquipiers. Sur la question de son attitude, le technicien du PSG affirme qu’il est « agréable (…) Adil se met au service de la collectivité et ne pose aucun problème dans l'attitude ni le comportement ».

Le choix du joueur de rejoindre l' ASSE

Sauf que toutes ces qualités devaient encore être développées en interne au PSG, mais le joueur a fait le choix de signer pour un autre club. Pour son ancien coach, « un joueur qui se déracine aussi tôt et aussi jeûne, ce sont des risques importants pour lui et pour le club qui le prend ». Poursuivant, il avance que le joueur « va être attendu au tournant donc ça ne va pas être une partie facile. Il a des atouts, mais c'est aussi un pari sur un jeune joueur qui n'a pas beaucoup évolué sur le haut niveau. » Cependant, il lui reconnait « un potentiel qui est là c'est certain".