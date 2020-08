ASSE : Hommage appuyé de Romeyer au capitaine Loïc Perrin

Le président du Directoire de l’ ASSE, Roland Romeyer, a tenu à rendre un hommage appuyé à Loïc Perrin, annoncé à la retraite depuis jeudi dernier.

ASSE : Loïc Perrin « moteur du renouveau sportif des Verts »

L’ASSE en tant qu’institution avait déjà rendu un vibrant hommage à Loïc Perrin le jour de l’annonce officielle de sa retraite. Dans une lettre publiée sur son site internet, le club ligérien avait loué les qualités sportives et humaines de son capitaine emblématique. Une page spéciale, retraçant le parcours unique (23 ans à l’AS Saint-Étienne) du défenseur de 35 ans, lui a été dédiée sur asse.fr. À la suite de Bernard Caïazzo, Roland Romeyer a « félicité » Loïc Perrin « pour tout ce qu'il a apporté à l'AS Saint-Étienne comme joueur ». « On ne peut résumer sa carrière au seul nombre d'années qu'il a passées au club. Il a duré parce qu'il a été extrêmement performant. Il a été l'un des moteurs de notre renouveau sportif, à partir de 2012 », a-t-il fait remarquer. Le co-président de l’ASSE est certain que « si l'ASSE s'est maintenue dans le top 5, c’est aussi parce que Loïc Perrin a su tirer l'équipe vers le haut ».

Gros regret de Romeyer pour Loïc Perrin

Loïc Perrin a joué 16 saisons de suite en Ligue 1, entre 2004 et 2020. Plus jeune, il avait été international U18 (2 sélections) et U21 (4 sélections). Toutefois, l’arrière central n’a jamais porté le maillot des Bleus. Roland Romeyer le regrette d’ailleurs. « Mon seul regret est de ne pas l'avoir vu porter le maillot de l’Équipe de France. Il en était pourtant si près en 2014 », a-t-il exprimé. Pour finir, le dirigeant de l’ASSE a déclaré qu’il « est convaincu », comme Bernard Caïazzo, que Loïc Perrin « deviendra un grand dirigeant ». Le célèbre N°24 des Verts a les qualités pour, car « c’est un homme réfléchi qui aime profondément le club ligérien et connaît parfaitement l'environnement stéphanois ».