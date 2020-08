SC Bastia - Montpellier HSC : Fin du suspens autour du match

Le Montpellier HSC se déplacera pour affronter le SC Bastia en amical ce samedi (19h) au stade Armand Cesari. Ce match aura finalement lieu malgré la rencontre amicale jouée mardi entre les Montpelliérains et le RC Strasbourg dont 5 joueurs étaient pourtant atteints par le Covid-19.

RC Strasbourg : 5 joueurs testés positifs au Covid-19

En stage pendant une semaine à Evian, le RC Strasbourg a disputé un match amical contre le Montpellier HSC mardi dernier. Or, 5 joueurs strasbourgeois ont été testés positif au coronavirus grâce aux tests hebdomadaires réalisés plus tard. Les joueurs contaminés ont été placés en quatorzaine et le match amical du RC Strasbourg contre l’AS Nancy-Lorraine a été annulé.

SC Bastia - Montpellier HSC maintenu ce samedi soir

C’est dans ce contexte que le Montpellier HSC jouera un match amical contre le SC Bastia ce samedi (19h) au stade Armand Cesari. Ce match aurait pu être annulé car 4 des 5 joueurs strasbourgeois contaminés par le covid-19 avaient joué la rencontre amicale contre les Montpelliérains. D’ailleurs, L’Equipe mentionnait le silence des dirigeants héraultais contactés pour savoir si le match allait se jouer ce samedi. Le site officiel du Montpellier HSC vient de l’annoncer, la rencontre aura donc bien lieu ce samedi soir.