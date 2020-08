OL : LdC, Memphis Depay envoie un message à la Juventus

Memphis Depay a été très déçu pour la finale perdue par l’OL contre le PSG en coupe de la Ligue. Néanmoins, il a donné rendez-vous aux supporters du club, lors du match décisif contre la Juventus en Ligue des Champions.

Memphis Depay avant la Juventus : « ce n’est pas fini »

Après la finale de la coupe de la Ligue perdue, Memphis Depay et ses coéquipiers affronteront la Juventus à Turin, le 7 août, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un match décisif pour l’OL, qui n’a pas d’autre choix que d’aller décrocher le trophée aux Grandes Oreilles, afin d’être qualifié pour la C1 la saison prochaine. Le capitaine des Gones croit à un exploit de l’Olympique Lyonnais. Et il a envoyé un message dans ce sens à la Vieille Dame. « Ça fait mal », a regretté Memphis Depay, au sujet de la défaite aux tirs au but contre le PSG, mais « ce n’est pas fini », selon lui. « Nous avons un autre match important à venir. Nous devons nous assurer que nous sommes prêts », a écrit l’attaquant néerlandais, sur les réseaux sociaux. La Juventus est ainsi prévenue.

Le capitaine de l'OL assure qu'il « est revenu plus fort »

Notons que Memphis Depay a joué contre le PSG son premier match officiel avec l’OL, depuis sa grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche) le 15 décembre 2019 et son opération. Il savoure son retour à la compétition et rassure sur son état de santé. « Je veux remercier tous ceux qui ont participé à mon rétablissement. Je peux dire que je suis revenu plus fort », a assuré le leader de l’équipe de Rudi Garcia.