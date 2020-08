Lille OSC Mercato : Burak Yilmaz a signé au LOSC (Off.)

Comme attendu, le transfert de Burak Yilmaz au LOSC a été officialisé ce samedi. L’attaquant turc rejoint Lille en tant que joueur libre. Le buteur de 35 ans s’est engagé pour deux saisons avec le club nordiste.

La signature de Burak Yilmaz au LOSC officialisée

Le LOSC n’a pas tardé à s’offrir le remplaçant de Victor Osimhen. Aujourd'hui, le Lille OSC a annoncé la signature de Burak Yilmaz. L’attaquant de 35 ans arrive libre en provenance du Besiktas. Il a paraphé un contrat de 2 ans avec les Dogues. Sur le site du club, Marc Ingla a justifié le transfert de Yilmaz à Lille. Pour le directeur général du LOSC, sa nouvelle recrue possède un profil rare. « Burak Yilmaz a un profil de vrai numéro 9, très présent dans la surface, particulièrement adroit devant le but (…) Il possède le profil parfait pour renforcer notre effectif, s’intégrer à notre modèle de jeu et apporter à l’équipe tout son vécu », a expliqué le dirigeant lillois.

Un bon coup à 0€ pour Lille

A 35 ans, Burak Yilmaz s’apprête à vivre sa première expérience dans l’un des championnats du top 5 européen. L’international turc (59 sélections/24 buts) est une véritable légende dans son pays où il a passé l’essentiel de sa carrière. Le natif d’Antalya est l’un des buteurs les plus prolifiques du championnat turc. Il affiche 187 buts en 323 matches de Super Lig. Cette saison, il en était à 13 réalisations et 7 passes décisives en 23 apparitions. De même, le Turc possède également une certaine expérience des compétitions européennes. Il compte 51 matches sur la scène européenne pour 11 réalisations. A Lille, Yilmaz va retrouver ses compatriotes Yusuf Yazici (son ancien coéquipier à Trabzonspor) et Ceki Zelik. Ils faciliteront son intégration chez les Dogues.