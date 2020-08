Stade de Reims : Ligue Europa, le SDR savoure la qualification

Depuis vendredi soir, le Stade de Reims est le 6e club français qualifié pour la coupe d’Europe, grâce à la victoire du PSG sur l’OL en finale de la coupe de la Ligue. Les dirigeants du club se réjouissent du retour de leur équipe en Coupe d’Europe, 57 ans plus tard.

Stade de Reims : « L'Europe fait partie de l'ADN du club »

Sixième de Ligue 1, le Stade de Reims est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa 2020-2021. Le président du Stade de Reims et l’entraineur du club qualifié pour la C3 ont réagi à la bonne nouvelle, tombée à l’issue de la finale de la coupe de la Ligue, remportée par le PSG aux dépens de l’OL. « Ce retour sur la scène continentale marque le renouveau du club. Je suis particulièrement ému et heureux pour le peuple rémois », a déclaré Jean-Pierre Caillot, sur le compte Twitter du club champenois. Le dirigeant a promis ensuite « de faire honneur au football français et à l’histoire européenne du SDR » dans la compétition continentale. Quant à David Guion, il a souligné « la fierté de remettre le Stade de Reims sur la scène européenne, après tant d'années », surtout à l’occasion « des 90 ans du club ». « Comme quoi, les grands clubs ne meurent jamais », s'est-il écrié ! En effet, le coach du Stade de Reims est heureux de retrouver la coupe d’Europe, mais il n’est pas aussi surpris que ça. Pour la simple raison que « l'Europe fait partie de l'ADN du club », selon lui. Le gros défi de David Guion est désormais de réussir « à écrire une nouvelle histoire fabuleuse » du SDR, avec la génération de jeunes joueurs.

Retour sur la dernière coupe d'Europe du SDR en 1963

La dernière participation du Stade de Reims à la Coupe d’Europe remonte à la saison 1962-1963. Raymond Kopa et ses coéquipiers avaient été éliminés en quart de finale de Coupe des clubs champions européens (C1) contre le Feyenoord Rotterdam (0-1 à l'aller et 1-1 au retour), il y a 57 ans. « L’histoire est un perpétuel recommencement… », s’exclame le club. Notons que les tours préliminaires de la Ligue Europa 2020-2021 se joueront en matchs secs (sans aller et retour). Les "Rouge et Blanc" ne joueront donc devant leur public, que lors de la phase de poule, à condition qu'ils y parviennent. « On espère vraiment pouvoir jouer au stade Auguste-Delaune devant notre public pour célébrer ces retrouvailles européennes », a laissé entendre David Guion.