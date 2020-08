LOSC Mercato : Après Yilmaz, une nouvelle recrue officialisée

Le LOSC a recruté deux nouveaux joueurs ce samedi. Après l’arrivée de Burak Yilmaz, le Lille OSC a annoncé la signature du Mexicain Eugenio Pizzuto en provenance du CF Pachuca.

Le LOSC s’offre la pépite mexicaine Eugenio Pizzuto

Le LOSC se montre particulièrement actif sur le marché des transferts ces dernières heures. Vendredi, Lille a enregistré l’arrivée de Sven Botman mais également le départ de Victor Osimhen. Aujourd'hui, les Dogues ont signé deux nouveaux joueurs. Pisté depuis quelques jours par Lille, Burak Yilmaz s’est engagé pour deux saisons avec le club nordiste. Après l’annonce de la signature du buteur turc, Lille a fait part de celle du Mexicain Eugenio Pizzuto. Le milieu de terrain arrive en provenance du CF Pachuca (D1 Mexicaine). La durée du contrat ainsi que le montant du transfert de Pizzuto n’ont pas été dévoilés.

Pizzuto ambitieux avec Lille

Néo-lillois, Eugenio Pizzuto a dévoilé ses objectifs avec le LOSC. « À terme, gagner ma place dans le onze de départ et pourquoi pas remporter des trophées, jouer la Champions League », a indiqué le joueur. A l’issue de la signature du joueur, Marc Ingla a justifié le choix de l’ancien de Pachuca. Pour le directeur général de Lille, Pizzuto « est un milieu de terrain moderne qui combine technique, caractère, une excellente vision du jeu et un pied gauche de qualité. C’est un box to box de haute intensité. » A noter que la dernière recrue lilloise se remet actuellement d’une grave blessure à la cheville. Le milieu de terrain n’a plus disputé de match depuis janvier.