FC Nantes Mercato : L’appel de Pedro Rebocho aux Canaris

Revenu à Guingamp après une expérience infructueuse au Besiktas, Pedro Rebocho ne se voit pas rester à l’En-Avant. Le latéral portugais est ouvert à un départ au FC Nantes auquel son nom est associé depuis quelques mois.

Pedro Rebocho « drague » le FC Nantes

L’aventure turque a tourné au vinaigre pour Pedro Rebocho. Le latéral était prêté avec option d’achat au Besiktas la saison dernière. Mais au vu des difficultés financières qu’il rencontrait, le club turc a décidé d’écourter le prêt de Rebocho qui n’a même pas pu finir la saison en Turquie. De retour à l’EA Guingamp, l’arrière-gauche ne se voit pas évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Le défenseur âgé de 25 ans souhaite retrouver la Ligue 1 cet été. Le Portugais a même déjà identifié le club qu’il voudrait rejoindre. « Je connais Nantes, et j’ai des potes qui y sont (…) Je sais que c’est un club sérieux et en plus, des Portugais y sont passés (…) Si j’ai l’occasion d’y aller un jour, j’en serai ravi », a-t-il indiqué dans un entretien à So Foot samedi.

Rebocho trop bon pour la Ligue 2 ?

Il faut dire que le nom du Portugais est associé au FC Nantes depuis quelques mois. Mais jusqu’ici, les discussions sont encore loin d’aboutir comme le fait savoir le joueur. S’agissant de son choix de quitter l’EA Guingamp, Pedro Rebocho estime avoir le niveau pour évoluer dans l’élite « en France ou ailleurs ». « Pour être sincère, mon envie est effectivement de trouver un nouveau défi. Je connais mes qualités, et je pense vraiment avoir le niveau pour les premières divisions européennes. Je ne dénigre absolument pas la deuxième division, mais je suis ambitieux », a-t-il expliqué. Reste à savoir si son vœu de rejoindre les Canaris sera exaucé par la direction du FCN.