RC Lens Mercato : Gaël Kakuta vise haut avec les Sang et Or

Gaël Kakuta a signé son retour au RC Lens cet été. Avec son club formateur, le milieu offensif rêve grand pour la saison à venir. Dans un entretien, il a dévoilé ses ambitions avec les Sang et Or.

Gaël Kakuta ambitieux pour son retour au RC Lens

Treize ans après son départ pour Chelsea, Gaël Kakuta a signé son retour au RC Lens cet été. Le milieu offensif est prêté avec option d’achat par l’Amiens SC, futur pensionnaire de Ligue 2. Avec les Sang et Or, le Congolais (RDC) va de nouveau évoluer dans l’élite la saison prochaine, une source de motivation supplémentaire pour le natif de Lille. L’international congolais (5 sélections/1 but) espère accomplir de belles choses dans le Nord et même décrocher une place européenne. « J’ai encore l’envie de jouer au plus haut niveau, la C1. Mais si je peux faire trois saisons fantastiques à Lens, je ne dis pas non. Et si je peux retrouver l’Europe avec ce club, je serais le plus heureux du monde », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Equipe.

Le RC Lens, un bon choix pour se relancer ?

Du haut de ses 29 ans, Gaël Kakuta estime être en mesure d’apporter un plus au RC Lens. « J’ai 29 ans. Certains arrivent à maturité à cet âge. Je ne doute jamais de mes qualités », a-t-il confié. Arrivé à Amiens l’été dernier, le Congolais a terminé la saison avec 2 buts et 5 passes décisives en 24 matches. Des statistiques encourageantes pour un joueur qui cherche à revenir à son meilleur niveau. Il espère désormais le faire dans un environnement qu’il connaît. A lui désormais de convaincre les Sang et Or de lever son option d’achat pour rester définitivement dans le Nord.