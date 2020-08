Rachat de l'OM : un aperçu de l'entourage de Mohamed Ajroudi

Candidat au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi serait associé à l'Israélien Haïm Taib, un des proches de la famille de Oussama Ben Laden.

Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat déclaré au rachat de l’OM

Mohamed Ayachi Ajroudi , le potentiel futur patron de Mourad Boudjellal, est désormais un nom bien connu dans le monde du football français. Il s’est fait connaître en déclarant son désir de rachat de l’OM. Et malgré le refus de vendre de Franck McCourt, l’homme d’affaires franco-tunisien n’en démord pas. Le natif de Gabès (Tunisie) crie sur tous les toits son désir de racheter l’Olympique de Marseille pour en faire un grand club européen (investissement massif, recrutement de folie...) et assure avoir des associés aux moyens quasi illimités pour l’aider à atteindre son ambition.

Le Franco-Tunisien associé aux proches des Ben Laden ?

Parlant justement d’associés financièrement puissants, Mohamed Ayachi Ajroudi en aurait vraiment. C’est du moins ce qu’annonce Georges Malbrunot, journaliste du quotidien Le Figaro. Selon le journaliste sur son compte Twitter, un des associés au visage bien connu qui voudrait racheter l’Olympique de Marseille est l'Israélien Haïm Taib, le grand patron du groupe Mitrelli, société opérant dans l'agriculture, la construction, l'éducation et la santé et principalement basée en Angola, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Homme d’affaires très prospère, l’Israélien aurait travaillé avec le Saoudien Mazen al-Sawwaf, qui fait affaires avec le groupe Saudi Binladin géré par Bakr bin Laden, demi-frère d'Oussama. En plus d’être un riche homme d’affaires, Mazen al-Sawwaf serait très écouté dans plusieurs chancelleries, dont le Quai d’Orsay.

Le candidat au rachat de l'Olympique de Marseille pourrait perdre des fans

Avec cette information, l'image de l'homme d'affaires engagé dans le projet de rachat du club de Frank McCourt pourrait prendre un coup terrible. Les pays du Moyen-orient, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, ne sont pas forcément bien vus en Europe à cause de la proximité de certains de leurs dirigeants avec des groupes terroristes. Avec la révélation de liens entre le candidat au rachat de l'Olympique de Marseille et des proches de Oussama Ben Laden, le nombre de supporters marseillais qui réclamait la venue du propriétaire des chaînes de télévision al Janoubiya Tv pourrait fortement diminuer. L'Olympique de Marseille a donc de fortes chances de lancer la saison qui le conduira en Ligue des Champions avec ses dirigeants actuels à sa tête.