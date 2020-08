Montpellier HSC Mercato : Gardien, clap de fin pour une piste

En quête d’un nouveau gardien pour combler le départ de Geronimo Rulli, le Montpellier HSC ne doit plus espérer attirer Grégory Barrilliot, portier de Reims Sainte-Anne (R1).

Grégory Barrilliot prolonge avec Reims Sainte-Anne

Le Montpellier HSC prospecte un peu partout pour recruter un gardien cet été afin de compenser le départ de Geronimo Rulli à la Real Sociedad après son prêt de la saison écoulée. De tous les noms retenus par les recruteurs montpelliérains, celui de Grégory Barrilliot occupait récemment encore une place de choix. En effet, le dernier rempart s’était fait remarquer en janvier dernier, lors des 32es de finale de la coupe de France entre Reims Sainte-Anne (R1) et le Montpellier HSC (0-1, 5e minute). Le club amateur avait perdu, mais le gardien s’était montré à son avantage. D’où l’intérêt des recruteurs héraultais pour son profil dans le but de trouver le successeur de Geronimo Rulli. Mais les Pailladins peuvent oublier la piste menant à Grégory Barrilliot. Selon une information via le compte Facebook de Reims Sainte-Anne, le portier a décidé de prolonger pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021, avec le club de Régional 1.

Montpellier HSC : qui remplacera Geronimo Rulli ?

Après Stéphane Ruffier (ASSE) et Benoît Costil (Girondins de Bordeaux), lésés par leur âge avancé (33 ans), Grégory Barrilliot est la 3e cible qui s’efface de la liste des recruteurs pailladins. Mais le Montpellier HSC reste actif sur d’autres pistes, notamment celles menant à Jonas Omlin (26 ans, FC Bâle), à David Von Ballmoos (25 ans, BSC Young Boys) et à Jérémy Frick (27 ans, Servette FC). Reste à voir qui de ces trois gardiens sera l’heureux élu des recruteurs héraultais.