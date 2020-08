PSG Mercato : Naples donne le prix de Kalidou Koulibaly

Le PSG sait désormais à quoi s’en tenir s’il souhaite réellement s’offrir les services de Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis, le Président de Naples, a dévoilé le montant qu’il faut débourser pour la vente du défenseur sénégalais.

Aurelio De Laurentiis fixe le prix de Kalidou Koulibaly

Depuis plusieurs mois, le nom de Kalidou Koulibaly est associé au PSG. Le Paris Saint-Germain recherche actuellement le successeur de Thiago Silva. Le défenseur brésilien et capitaine du club de la capitale arrive en fin de contrat et va quitter Paris au terme de la saison. La direction parisienne aurait donc coché le nom du défenseur sénégalais de Naples pour remplacer le Brésilien. Sauf que Naples s’attend à un gros chèque avant de céder l'international sénégalais (33 sélections/1 but). « Kalidou Koulibaly est une personne formidable, je serais terriblement triste de le perdre. Mais il y a un temps pour tout, même pour s’éloigner. Mais les 90 millions d’euros ne sont pas sur la table et il faut donc être deux pour conclure un accord », a déclaré le président de Naples cité par Goal.

Un montant justifié pour le sénégalais ?

Comme attendu, Naples ne compte pas faire de cadeau pour se séparer de Kalidou Koulibaly. Le défenseur de 29 ans a encore trois années de contrat avec le pensionnaire de Serie A. Le club italien devra même encore se montrer intransigeant vu qu’il a besoin de liquidités. La direction parthénopéenne vient de débourser 81 millions d’euros pour s’attacher les services de Victor Osimhen. Reste maintenant à savoir si Paris est en mesure d’offrir le montant réclamé par Aurelio De Laurentiis. Surtout que les Parisiens ont eux aussi déjà effectué une grosse dépense cet été. Le transfert de Mauro Icardi a coûté 50 millions d’euros au PSG.