LOSC Mercato : Le sacrifice de Zeki Celik pour Burak Yilmaz

Depuis quelques heures, Burak Yilmaz est officiellement un joueur du LOSC. Lors de sa présentation, l’attaquant turc a révélé ce à quoi son compatriote Zeki Celik a renoncé pour qu’il signe à Lille OSC.

Le geste de classe de Zeki Celik envers Burak Yilmaz

Loïc Rémy parti libre, le LOSC lui a trouvé un remplaçant à 0 € en la personne de Burak Yilmaz. L’attaquant turc s’est engagé avec Lille OSC pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2022. Comme partout où il est passé, l’attaquant de 35 ans portera le numéro 17 de maillot à Lille, l’ancienne propriété de son compatriote Zeki Celik. Durant sa présentation, le nouveau buteur lillois a exprimé sa reconnaissance envers son cadet pour ce geste. « Je remercie Zeki devant tout le monde. Il m’a dit : "Grand frère, ne t’inquiète pas. Je ne me pose pas la question. Si tu viens en France, ce sera avec l’esprit libre. Et je prendrai un autre numéro. Et ce sera de bon cœur".

Le rôle de Celik et Yazici dans la venue de Yilmaz

Burak Yilmaz a également révélé les dessous de son transfert au LOSC. Le capitaine de la sélection turque révèle notamment que les échanges avec ses compatriotes de Lille ont pesé dans la balance. L’ancien buteur de Besiktas révèle ainsi que Zeki Celik et Yusuf Yazici ont pris la relève de Luis Campos dans les discussions. « Leurs réponses ont aussi été très favorables dans ma prise de décision. Je me suis rendu compte qu’ils étaient chez eux et qu’ils m'invitaient à venir dans leur maison », a expliqué le néo-Lillois. Désormais, le serial buteur a hâte de faire ce qu’il sait faire le mieux. « Mon premier devoir sera d’être bon sur le terrain et de marquer des buts », a-t-il fait savoir.