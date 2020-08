ASSE : Roland Romeyer réserve « quelque chose » à Loïc Perrin

Loïc Perrin, face au PSG - en finale de la Coupe de France, a joué son dernier match sous les couleurs de l’ ASSE. L’ancien capitaine des Verts n’est pas oublié par la direction du club, à en croire la promesse faite par le président du directoire Roland Romeyer.

Le retrait du numéro 24 et un autre geste pour l’ancien défenseur

Un joueur club, Loïc Perrin, a raccroché les crampons après la finale de la Coupe de France qui a opposé l’ ASSE au Paris Saint-Germain. Le défenseur de 34 ans a lui-même affiché son « émotion » à l’annonce de cette décision de mettre un terme à sa carrière qui s’est intégralement faite à l’AS Saint-Étienne. Pour lui rendre honneur, la direction cherche des idées. Outre le possible retrait de son numéro 24 de maillot, Roland Romeyer prévoit un hommage plus poussé à la fin des mesures de distanciations sociales imposées par les autorités françaises pour casser la chaine de contamination au coronavirus.

ASSE : Roland Romeyer fait une promesse pour Loïc Perrin

« Retirer son numéro 24 ? (de maillot, ndlr) On n’en a pas encore parlé, cela peut être une idée », a d’abord confié Roland Romeyer avant d’ajouter dans les colonnes du journal Le Progrès : « Je regrette qu’il n’ait pas pu finir la saison avec une fête à Geoffroy-Guichard contre Dijon pour le dernier match. Quand les conditions sanitaires le permettront, nous ferons quelque chose.» À l’annonce de la décision de la fin de la carrière de Loïc Perrin, Claude Puel, entraîneur qui a fait le même type de carrière (AS Monaco, entre 1979 et 1996) que son ex-défenseur, lui a adressé un hommage.

Le message de Claude Puel à son ancien capitaine

"Je sais ce que représente le fait de n'avoir joué que pour un seul club, d'en avoir défendu les couleurs et de lui avoir tout donné. Bravo à Loïc pour sa carrière au sein de l'ASSE et pour l'image d'honnêteté, de professionnalisme et de leadership qu'il a véhiculée », a confié le coach des Verts de l’AS Saint-Étienne avant d’ajouter : « Une nouvelle ère s'ouvre pour lui. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est au contraire le début d'une autre aventure dans un club où il a encore beaucoup à donner. »