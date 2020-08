OL Mercato : De nombreux dilemmes pour l'Olympique Lyonnais

Battu en finale de la Coupe de la Ligue, l’ OL a échoué à s’assurer une place européenne la saison prochaine. Suite à cet échec, Juninho pourrait voir plusieurs éléments offensifs du club rhodanien partir ce mercato estival.

Des départs annoncés en attaque à l’ OL

Après les départs de Martin Terrier et Amine Gouiri, d’autres attaquants devraient encore quitter l’ OL cet été. Pour L’Equipe, la direction de l'Olympique Lyonnais doit « réduire l’effectif, notamment devant ». Cette fois, c’est pour des raisons économiques que le club de Jean-Michel Aulas pourrait se séparer de certains éléments offensifs. Une absence en Coupe d’Europe la saison prochaine va peser sur les finances du club. Raison pour laquelle le club rhodanien sera contraint de vendre en attaque. Un secteur de jeu où Rudi Garcia est fortement fourni avec Memphis Depay, Moussa Dembélé, Maxwel Cornet, Karl Toko-Ekambi, Bertrand Traoré ou encore Tino Kadewere.

L’avenir de Memphis Depay en danger

Il ne reste plus qu’un miracle à l’ OL pour espérer jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Après sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon doit maintenant relever un énorme défi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les hommes de Rudi Garcia se retrouvent dans l’obligation de remporter la Ligue des Champions. Clairement, l’avenir de certains éléments, Memphis Depay notamment, est lié à la Coupe d’Europe. L’attaquant néerlandais entre dans la dernière année de son contrat et il est très demandé sur le marché des transferts. De récents intérêts de l’AC Milan et du Borussia Dortmund viennent d’être révélés pour le capitaine des Gones. Une non-qualification lyonnaise pour la Coupe d’Europe la saison prochaine ouvrirait donc davantage la voie au départ de Depay. Autant le dire, Juninho a du pain sur la planche pour les semaines à venir. Il devra donner les hommes qu'il lui faut à Rudi Garcia en cas de départs de ses meilleurs attaquants au risque de mettre en danger le projet sportif de l'Olympique Lyonnais.