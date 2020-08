RC Lens Mercato : Arial Mendy finalement en D1 suisse

Le RC Lens devrait bien se séparer de Arial Mendy lors de ce mercato estival. Alors que le joueur devait rejoindre l'AC Ajaccio, c’est plutôt la piste le menant en Suisse qui serait la plus plausible.

RC Lens Mercato : Arial Mendy vers le Servette Football Club

Arial Mendy ne goûtera pas à la Ligue 1 sous le maillot du RC Lens. Les dirigeants Sang et Or devraient se séparer du jeune arrière gauche sénégalais de 25 ans. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2021, son départ du RCL ce mercato estival ne semble souffrir d’aucun doute. Précédemment très proche de l'AC Ajaccio, il devrait finalement prendre la direction de la Suisse. En effet, l’entraîneur Frank Haise ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Le technicien du RC Lens, astreint à de lourds objectifs pour la saison à venir, est très regardant sur la qualité des hommes qu’il aura à sa disposition pour relever le challenge de la Ligue 1.

Mercato : les Sang et Or vont réduire leurs charges salariales

Arial Mendy intéresse les dirigeants du club suisse. Les deux parties auraient déjà trouvé un accord sur la durée de son contrat ainsi que sa rémunération. Sauf revirement de situation, il devrait bien signer avec le Servette (D1 suisse) la semaine prochaine. Un contrat de 3 saisons est évoqué. Il faut noter que la saison dernière, le sénégalais avait joué 7 matchs de Ligue 2 avec les Sang et Or avant d’être prêté à Orléans. Lors de sa pige, il a été utilisé à 8 reprises en Ligue 2 et il a marqué 1 but avant la fin des compétitions en France. Sa valeur marchande est estimée à 475 k€, mais il pourrait partir gratuitement. Les dirigeants du Racing Club de Lens sont plus préoccupés par la réduction de leur masse salariale que par l’envie de faire des bénéfices sur son transfert.