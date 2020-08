RC Lens : Le Racing contraint de signer un nouveau renfort ?

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens a enregistré pas mal de recrues cet été. La direction des Sang et Or devrait encore recruter un nouveau joueur. Mais cette fois par contrainte.

Besoin urgent d’un latéral au RC Lens

Après un début de mercato particulièrement actif, le RC Lens cherche maintenant à dégraisser son effectif. Alors qu'ils lancent leur opération dégraissage, les Sang et Or vont peut-être devoir de nouveau recruter. Et pour cause, Cheick Traoré a été victime d’une blessure samedi en amical. Le latéral droit, qui évoluait à gauche lors du match perdu (3-2) contre Genk, est sorti sur civière. Après la rencontre, Franck Haise a laissé entendre que la blessure de Traoré pourrait l’éloigner des terrains pendant une longue période. « On s’oriente vers ça, vers une blessure grave », a fait savoir le coach du RC Lens. Le défenseur serait touché au tendon d’Achille.

Une solution à 0 € avec l’indésirable Arial Mendy ?

Cette blessure survient alors que le RC Lens s’apprête à perdre Arial Mendy. Arrière gauche de formation, le joueur de 25 ans est sur le départ. Un accord avec les Suisses de la Servette FC (D1 Suisse) serait en bonne voie. Un contrat de trois ans l’attendrait en Suisse. Reste maintenant à savoir si la direction des Sang et Or va revenir sur sa décision de se séparer du Sénégalais. Surtout qu’il s’agit d’une option à zéro euro avec un joueur qui a encore un an de contrat.