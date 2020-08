OL : L'arme redoutable des Gones contre la Juventus

L’ OL ira défier la Juventus Turin en 8e de final retour de la Ligue des Champions le 7 août. Dans L’Equipe du Soir, le journaliste Hervé Penot estime que l’Olympique Lyonnais peut faire un résultat au regard de sa prestation défensive contre le PSG en finale de la coupe de la Ligue.

OL : une défense capable de résister à la Juve

L’ OL a perdu contre le PSG (0-0, 5-6 tab) en finale de la coupe de la Ligue. Mais les Gones n’ont pas encaissé de but durant les 120 minutes qu’a duré la rencontre. Les joueurs de Rudi Garcia ne se sont inclinés qu’à l’épreuve des tirs au but. De quoi faire plaisir à Hervé Penot qui s’enflamme pour la défense de l’ OL. Selon le confrère, « la finale a permis de voir si sa défense était capable de résister à une attaque comme celle du Paris Saint-Germain, et force est de constater qu’ils ont fait un match défensivement de très haut niveau ». Le journaliste a rappelé que « Lopes a été présent, la défense à trois fonctionne bien, et cela avait aussi été le cas lors du match aller de Ligue des Champions contre la Juventus ». De là à envisager un résultat des Gones sur la pelouse de la Juventus Turin, Hervé Penot a vite franchi le pas. « Sur cet aspect défensif, ils sont capables de résister », a-t-il estimé avant de rappeler qu’ « il ne faut pas oublier qu’ils mènent 1-0, ils ont ce but d’avance qui leur permet même avec un match nul de se qualifier ».

Une attaque moins performante pour les Gones

En revanche, Hervé Penot est moins optimiste pour l’attaque de l’ OL. Le confrère pense que le « problème » lors de la finale contre le Paris Saint-Germain, c’est que l’Olympique Lyonnais « a manqué d’efficacité devant ». Memphis Depay, fer de lance du système offensif rhodanien, « n’a pas été bon, mais c’est un joueur important ».