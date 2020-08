OM : Les vérités d’ Ugo Bertelli sur la préparation estivale

Ugo Bertelli a signé son premier contrat professionnel avec l’OM cet été, en même temps que 5 autres purs produits du centre de formation. De tous ces nouveaux professionnels de l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain est celui à qui André Villas-Boas a déjà accordé le plus de temps de jeu. De quoi arracher un sentiment de satisfaction à la pépite de 17 ans.

Ugo Bertelli, nouveau jeune le plus utilisé par André Villas-Boas

Ils sont 6 jeunes talents à avoir signé leur premier contrat professionnel avec l’OM cet été : Jores Rahou, Richecarde Richard, Nassim Ahmed, Aaron Kamaradin, Cheick Souaré et, bien sûr, Ugo Bertelli. Alors que les uns n’ont pas été invité au stage au Portugal et en Allemagne (Jores Rahou et Richecarde Richard), que les autres n’ont été présents qu’au rassemblement portugais (Nassim Ahmed et Aaron Kamaradin) et que Cheick Souaré n’a joué que les 9 dernières minutes du premier match amical contre Pinzgau, Ugo Bertelli était présent au Portugal, en Allemagne et a disputé le dernier quart contre Pinzgau. Le moins que l'on puisse dire, c’est que le jeune talent est satisfait de la confiance de son entraîneur.

Le prodige marseillais satisfait de la préparation

En effet, sur le site officiel de l’OM, Ugo Bertelli a assuré que la préparation « se passe bien ». Il a ajouté qu’il faisait « un maximum d'entraînement avec le groupe pro, donc franchement pour » lui, « c'est parfait pour » sa « progression et pour » son « début de saison ». Et la pépite marseillaise de conclure : « Tout est parfait pour l'instant. »