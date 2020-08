OL Mercato : Un ancien buteur du PSG proposé à Juninho

Après les signatures de Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, l’ OL se cherche toujours un renfort offensif. En difficulté à Valence, Kévin Gameiro a le profil pour plaire à Lyon.

Kévin Gameiro, un coup à jouer pour l’ OL ?

A la recherche d’un nouvel attaquant, l’OL s’intéresse à Facundo Pellistri. Lyon a même déjà formulé une offre pour recruter l’attaquant uruguayen de 18 ans. Mais comme l’a révélé Rodolfo Catino, le vice-président de Peñarol, la proposition lyonnaise s’est avérée insuffisante. Lyon a proposé un montant inférieur aux 9 millions d’euros que réclame la formation sud-américaine. Après cet échec en Uruguay, l’OL pourrait cette fois tenter un coup en Espagne. Pour 90 Minutes, l’Olympique Lyonnais a un coup à jouer avec Kévin Gameiro. L’ancien attaquant du PSG fait partie des indésirables du Valence CF. Neuvième de Liga la saison dernière, le club Che compte se séparer de quelques éléments dont son attaquant tricolore (13 sélections/3 buts).

Un palmarès rare proposé à Lyon

Le Valence CF ne devrait pas se montrer exigeant pour Kévin Gameiro à qui il reste un an de contrat. Sa valeur marchande est estimée à moins de 10 millions d’euros (6,5 M€ sur Transfermarkt). De même, il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1. Il a notamment fait ses preuves au PSG et au FC Lorient dont il est le meilleur buteur avec 56 réalisations. A 33 ans, Gameiro possède une expérience qui peut lui permettre de devenir un cadre de l’effectif de Rudi Garcia. Son palmarès plaide également en sa faveur avec notamment 4 sacres en Ligue Europa, une Coupe d’Espagne et un titre de Ligue 1 remporté en 2013 avec le PSG. Seul bémol pour 90 Minutes, le salaire de l’ancien Lorientais. Il émarge actuellement à 3 millions d’euros annuels à Valence. L’une des deux parties devra faire un sacrifice à ce niveau.