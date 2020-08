Ex- SRFC : Ismaïla Sarr, un club londonien prêt à une folie

Parti du Stade Rennais pour Watford il y a un an, Ismaïla Sarr n’a pas pu empêcher la relégation des Hornets en Championship. Néanmoins, le Sénégalais pourrait de nouveau évoluer en Premier League la saison prochaine.

Un nouveau courtisan anglais pour Ismaïla Sarr

Juste une année après sa signature à Watford, Ismaïla Sarr pourrait déjà connaître un autre club de Premier League. The Sun révèle en effet un intérêt de Crystal Palace pour l’ancien du Stade Rennais. La direction de Palace serait prête à mettre 44 millions d’euros pour recruter le natif de Saint-Louis. Outre cette importante manne financière, un autre argument joue en faveur de Crystal Palace. Contrairement à Watford, le club londonien évoluera en Premier League la saison prochaine. Avant-derniers du championnat, les Hornets sont relégués en Championship. Pour sa première année en Angleterre, Ismaïla Sarr a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Il s’est notamment illustré en inscrivant un doublé et en offrant une passe décisive contre Liverpool (3-0). Une performance qui a permis à Watford de mettre fin à la série d’invincibilité des Reds en Premier League.

Sarr pour succéder à Zaha ?

Selon le journal, les Eagles veulent faire du Sénégalais (22 sélections/3 buts) le remplaçant de l’Ivoirien Wilfried Zahaqui est très demandé sur le marché des transferts. Le Daily Mail indiquait que l’attaquant de 27 ans était suivi par deux clubs anglais (Everton et Newcastle), le Bayern Munich et l’Atlético Madrid. En cas de départ de Zaha, le club londonien aurait donc identifié Ismaïla Sarr comme son remplaçant. Pour rappel, Watford avait déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais. Il est sous contrat avec le futur pensionnaire de Championship jusqu’en 2024.