ASSE Mercato: Claude Puel répond à Guérin sur Aouchiche

Le départ d’ Adil Aouchiche du PSG pour l’ ASSE est resté à travers de la gorge des dirigeants parisiens. Claude Puel vient de tenir un propos qui a tout d’une réponse au doute soulevé par Vincent Guérin sur le niveau du néo-Stéphanois.

L' ASSE satisfaite d'Adil Aouchiche

L’ASSE a réalisé la belle affaire en recrutant Adil Aouchiche sans payer d’indemnité pour son transfert. Le joueur était libre après son contrat aspirant au PSG. Alors qu’il a bénéficié d’une offre pour rester au club de la capitale, le jeune milieu offensif d’à peine 18 ans a préféré découvrir d’autres cieux en signant à l’ ASSE. Cette décision est pour Vincent Guérin, entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, un signe d’instabilité qui devrait alerter les dirigeants stéphanois. Le technicien était allé un peu plus loin en faisant mine de banaliser le talent de son ancien protégé, affirmant sur France Bleu : « Aouchiche ne m'a pas spécialement bluffé. On avait des joueurs de qualité au niveau des jeunes. Il a fait de très bons matchs et de très belles performances, mais dans ces catégories d'âge là, ça demande à aller plus loin».

Claude Puel voit tout ce que ne voit pas Vincent Guérin

Claude Puel, qui avait bien senti le coup sur ce joueur, reste sur sa position. Pour lui, l’ ASSE s’est offert une pépite qui pourrait lui apporter beaucoup. Le technicien de l’AS Saint-Étienne a déclaré après la rencontre amicale de son équipe face à Bordeaux (4-2) qu’Adil Aouchiche avait fait étalage de ses qualités. « C'est bien qu'il ait marqué. On voit les qualités qu'il peut avoir », a fait remarquer le coach de l’ASSE avant d’être encore plus élogieux en disant : « Il met de la fluidité (dans le jeu, ndlr), est capable de donner le dernier ballon ou de marquer par lui-même. C'est bien de le voir prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers.»

Adil Aouchiche, un joueur banal pour le PSG, un prodige en devenir pour l’ AS Saint-Étienne qui a réalisé une affaire à zéro euro sur son transfert.