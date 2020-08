OM Mercato : Négociations relancées pour Mickaël Cuisance

L’ OM est annoncé aux trousses de Mickaël Cuisance, joueur du Bayern Munich, pour combler un départ dans son milieu de terrain. En pause un temps, les discussions auraient repris entre les recruteurs de l’Olympique de Marseille et les dirigeants du club allemand.

L’ OM à la relance pour Mickaël Cuisance ?

L’OM pourrait perdre un élément dans son entrejeu. Les regards sont régulièrement tournés vers Maxime Lopez que le FC Séville est proche de signer contre un chèque de 8 à 10 millions d’euros. Morgan Sanson est également cité et serait convoité par plusieurs clubs de Premier League (West Ham, Tottenham...). Enfin, Kevin Strootman pourrait aussi partir cet été. En cas de départ de l’un de ces trois joueurs, l’Olympique de Marseille devrait trouver un autre milieu de terrain. Selon de récentes informations de L’Equipe, André Villas-Boas envisage de signer Mickaël Cuisance, milieu de terrain du Bayern Munich. Une information qui n’a pourtant pas été confirmée par Hans-Dieter Flick. En effet, en marge du match amical entre le Bayern Munich et l’ OM (1-0) vendredi, l’entraîneur bavarois a expliqué qu’il n’avait jamais entendu parler d’un intérêt des Marseillais pour son jeune milieu de terrain de 20 ans. Feinte ou vérité ? Ce lundi, le quotidien allemand Bild annonce que les recruteurs marseillais et les dirigeants allemands ont repris les négociations pour une signature du jeune Français.

L’offre de l'Olympique de Marseille pour la pépite munichoise

L’OM est en crise économique depuis l’été dernier. Une situation aggravée par la crise sanitaire. Les Olympiens proposeraient un prêt sans option d’achat pour obtenir l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach. Reste à savoir ce que le Bayern Munich pense de cette offre pour Mickaël Cuisance. Si l'Olympique de Marseille devait recruter le joueur, il serait obligé de dépenser 10 millions d'euros.