ASSE : Vente du club, Caïazzo fait une nouvelle annonce

L’ ASSE cherche toujours un investisseur pour entrer dans le capital du club. Bernard Caïazzo a remis au goût du jour le projet de la vente du club.

ASSE : Caïazzo révèle l'intérêt de plusieurs investisseurs

L’ASSE n’a pas mis fin à la cession du club et cherche toujours un nouvel acquéreur. Dans un premier temps, Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer sont en quête d'un mécène pour investir dans le club, mais ils souhaitent un actionnaire minoritaire. « On n’est pas dans une recherche active. Si quelqu’un veut entrer au capital, un peu comme au Paris FC (le Barheïn à hauteur de 20 %), c’est bien », a réaffirmé le premier. Et les propositions pour rejoindre l’AS Saint-Étienne ne manquent pas, selon le premier. « Il n’y a pas une semaine où quelqu’un sérieux, ou pas, se renseigne », a assuré Bernard Caïazzo, dans Le Progrès. À long terme, les deux présidents songent à leur retraite. Et ils s’y préparent. « Nous ne sommes pas immortels avec Roland Romeyer », a rappelé le président du Conseil de Surveillance de l’ASSE.

L'échec des négociations avec Peak 6

Les deux propriétaires du club ligérien avaient tenté de vendre le club au groupe américain Peak 6 en 2018. Ils avaient entamé, le 15 mai 2018, des négociations exclusives avec le représentant des investisseurs de Chicago, Jérôme de Bontin. Finalement, les discussions n’étaient pas allées à leur terme. Au bout de 10 jours, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient mis fin aux négociations. Selon leurs explications, Peak 6 n’avait pas donné suffisamment de garanties financières pour le projet. « On était très très proche d’aboutir, il y a un an avec un groupe américain. Au dernier moment, ça a buté sur un certain nombre de choses. Nous avons mis fin à la discussion. Et puis la vente de William Saliba est venue financièrement régler beaucoup de problèmes », a rappelé Bernard Caïazzo.