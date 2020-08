LOSC Mercato : Deux clubs anglais à fond sur Zeki Celik

Le LOSC dispose d’un des effectifs les plus courtisés d’Europe. Comme Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes, Zeki Celik est également un joueur convoité. Le latéral turc ne laisserait pas les clubs de Premier League indifférents.

Zeki Celik pisté par deux clubs anglais

Un départ de Celik dans les tuyaux ?







S’il enregistre un bon nombre d’arrivées depuis quelques jours, le LOSC voit également quelques éléments partir. Victor Osimhen a déjà quitté Lille pour rejoindre Naples. Après son refus de prolonger,se cherche un point de chute et Gabriel Magalhaes va également leur emboiter le pas cet été. RMC Sport révélait récemment que le défenseur brésilien va rallier le championnat anglais. Une destination que pourrait également prendre son coéquipier. The Times indique que le latéral droit lillois est convoité par Everton et Tottenham. Les Toffees auraient cependant un coup d’avance sur leurs rivaux londoniens. L’autre club de la Mersey serait en contact avec la direction lilloise.Dans un live sur Instagram, Zeki Celik avait déjà ouvert la porte à un départ du LOSC . Le latéral turc se voyait déjà évoluer dans un club plus huppé que Lille OSC. « Je suis à Lille depuis deux ans maintenant. Je suis heureux ici, mais mon objectif est toujours de viser plus haut. Je pense que si une offre intéressante arrive sur la table, je serais à l’écoute », confiait-il. Recruté en 2018 en provenance d’Istanbulspor, le défenseur est sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2023. Son prix est estimé à 16 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si la direction du LOSC se contentera de ce montant.