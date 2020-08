PSG : LdC, de gros doutes sur Mauro Icardi, avant Atalanta

Le rendez-vous du PSG avec l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, c’est le 12 août à Lisbonne. À quelques jours du quart de finale, de gros doutes sont émis sur la forme actuelle de Mauro Icardi.

PSG : Mauro Icardi, 0 but contre l'ASSE et l'OL !

Le PSG a laissé partir Edinson Cavani et a recruté Mauro Icardi en pointe de son attaque. En dehors des matchs amicaux de préparation, ce dernier est resté muet, notamment contre l’ASSE (1-0) et l’OL (0-0, 6-5, après t.a.b), en finale de la coupe de France et en finale de la coupe de la Ligue. L'ancien joueur de l'Inter Milan a pourtant joué tout le match contre l’AS Saint-Etienne et quasiment une heure contre l’Olympique Lyonnais, avant de céder sa place à Pablo Sarabia.

Mauro Icardi en grande méforme avant Atalanta ?

La forme actuelle de l’attaquant argentin pose un souci, selon Nabil Djellit, surtout que Kylian Mbappé n’est toujours pas officiellement certain de jouer le match décisif contre l’Atalanta. « Mauro Icardi, j’ai des doutes sur son état de forme et pour être honnête sur sa silhouette… », a lâché le journaliste sur Europe 1, tout en s’inquiétant : « Icardi c’est une interrogation ». « Quand vous n’avez pas le ballon, il ne sert pas à grand-chose. Il ne décroche pas, il ne participe pas au jeu. Quand les latéraux ne montent pas, il ne peut pas créer de décalage », a expliqué le confrère. Vu la méforme de l’avant-centre évoquée par le journaliste de L’Équipe, ce dernier souhaite vivement le rétablissement de Kylian Mbappé, pour le "Final 8" de la Ligue des Champions.