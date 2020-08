Stade Rennais FC : Le programme du stage à Arzon dévoilé

Le stage à Dinard terminé, le Stade Rennais FC est parti à Arzon pour son second stage estival. Quatre entraînements et deux matches amicaux sont au programme de ce second stage des Rouge et Noir.

4 entraînements pour le Stade Rennais FC à Arzon

Au Stade Rennais FC, la préparation estivale bat son plein, comme pour la quasi-totalité des clubs de Ligue 1. Après le stage à Dinard, les joueurs de Julien Stéphan sont présents à Arzon depuis le samedi 1er août pour leur second stage estival avant le coup d’envoi de la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats (21-23 août). Selon le programme divulgué par le compte Twitter du Stade Rennais FC, ce stage durera jusqu’au samedi 8 août et sera ponctué par 4 séances d’entraînement les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, tous à 10h30 et à huis clos. Ces entraînements seront toutefois moins intenses que ceux du stage à Dinard.

Deux matches amicaux au programme

Le Stade Rennais FC jouera 2 rencontres amicales pendant son stage à Arzon. Le premier match opposera la formation rennaise au FC Lorient sur la pelouse du Moustoir le mardi 4 août à 18h. Ce match est ouvert au public. La seconde rencontre opposera les Rouge et Noir au Stade Brestois à Vannes le samedi 8 août. Ce match se disputera à huis clos.