ASSE Mercato : Wesley Fofana, Sainté répond à ses courtisans

L'ASSE, par la voix de Bernard Caïazzo, président du Conseil de surveillance, a fait connaitre la décision officielle du club, sur l'avenir de Wesley Fofana.

L'ASSE ferme la porte de sortie à Wesley Fofana

L’ASSE a vendu William Saliba à Arsenal pour 30 M€. Un autre joueur de la même génération et très courtisé pourrait suivre le même chemin. Il s’agit de Wesley Fofana qui intéresse l’AC Milan, Everton et Leicester City. Les Gunners songent également à le faire venir à Londres pour former une paire défensive avec son ancien coéquipier de l’académie de l’AS Saint-Étienne. Le jeune arrière central, lui, veut poursuivre sa progression dans le Forez. « Je commence tout juste ma carrière. J’ai encore tout à apprendre et beaucoup à confirmer », avait-il lâché, lors de la prolongation de son contrat, en avril dernier. Claude Puel est également d’accord pour que Wesley Fofana continue son apprentissage en Ligue 1 et à l’ASSE, pour une saison encore au moins. « Fofana ne partira pas cette saison, ils (ses prétendants, ndlr) peuvent tenter… Ils vont s’épuiser », avait confié le coach des Verts en interne, selon But Football Club. Et pour mettre fin aux spéculations sur l’avenir du défenseur de 19 ans, Bernard Caïazzo a confirmé au quotidien Le Progrès que Wesley Fofana « ne partira pas » cet été. « Non, parce que Claude Puel, qui est le patron du sportif, est très ferme sur le sujet. Nous le sommes également. Je fais confiance au coach », a justifié le président du Conseil de surveillance de Sainté.

Wesley Fofana, révélation des Verts

Malgré la précision du dirigeant stéphanois, il est toujours possible que le joueur formé à l’ASSE fasse l’objet d’un transfert à la William Saliba. Concrètement, il pourrait être transféré et prêté aux Verts, dans la foulée, pour la saison 2020-2021. A condition qu’une offre colossale proche des 30 M€ tombe sur la table des dirigeants de Sainté. Pour rappel, Wesley Fofana a été lancé en Ligue 1 la saison dernière et a été la révélation de l'équipe de Claude Puel lors de l’exercice tronqué. Il a disputé 26 matchs et marqué 2 buts, toutes compétitions confondues. Ayant prolongé son contrat le 21 avril 2020, le natif de Marseille est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2024.