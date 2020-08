SCO Angers Mercato : Arrivée imminente d'un crack marocain ?

Le SCO Angers serait proche de boucler un joli coup du côté du Maroc. Le latéral Oussama Falouh devrait rejoindre le club Angevin dans les prochains jours.

Oussama Falouh proche de signer au SCO Angers

A la recherche de jeunes talents cet été, le SCO Angers pourrait prochainement accueillir une pépite marocaine. Evoqué depuis quelques semaines, le transfert d’Oussama Falouh serait sur le point d’être conclu. Pour L’Equipe, le latéral gauche doit juste passer sa visite médicale avant de parapher son contrat avec le SCO. Le défenseur de 21 ans devrait s’engager pour trois ans avec les Scoïstes. L’international U23 marocain a déjà vécu une expérience en France, il est passé par la réserve du RC Strasbourg avant de retourner au bercail l’été dernier. Oussama Falouh évolue actuellement au Fath Union Sport de Rabat qui avait déjà annoncé avoir trouvé un accord avec Angers il y a quelques jours.

Falouh promis à la réserve du SCO ?

Il ne manque plus que les examens médicaux pour que le SCO s’offre la signature de Falouh. Toutefois, le Marocain ne devrait pas directement intégrer l’effectif professionnel dirigé par Stéphane Moulin. Angers s’est déjà renforcé à son poste cet été avec les arrivées de Souleyman Doumbia et Enzo Ebossé. Le joueur du FUS Rabat devrait donc évoluer dans un premier temps avec la réserve du SCO qui a déjà enregistré pas mal de renforts avec Noah Fatar (18 ans), Jaly Mouaddib (19 ans), Ayoub Yousfi (18 ans) et Melvin Zinga (18 ans).