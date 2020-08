Juventus - OL : LdC, Sarri sérieusement inquiet contre Lyon

À quelques jours du décisif Juventus - OL en Ligue des Champions, Maurizio Sarri s'est montré très inquiet pour son équipe. Les Nerazzurri ont fini la saison sur les rotules.

OL : Sarri « surpris par la condition physique de Lyon »

L’OL a tenu le PSG en échec (0-0), avant de s’incliner aux tirs au but (5-6) en finale de la coupe de la Ligue. La forme affichée par Lyon lors de ce match a impressionné Maurizio Sarri. L’entraineur de la Juventus est en effet inquiet pour son équipe mal en point, contrairement à des Lyonnais, vainqueur du match aller (1-0). « J’ai vu une grande partie de leur match et j’ai été surpris par la condition physique de l’Olympique Lyonnais », a-t-il déclaré, sur Sky Sport. Rappelons que l’OL et la Juventus s’affrontent ce vendredi 7 août à Turin, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Avant ce match décisif, la Vieille Dame a montré des signes d’inquiétude. Lors de ses 9 derniers matchs, elle a enregistré 4 défaites et 2 nuls, pour 3 victoires. L’équipe de Maurizio Sarri a d'ailleurs bouclé sa saison sur 2 défaites contre Cagliari (2-0) et l'AS Rome (1-3) en Serie A. « Le match contre Lyon sera compliqué. Ils ont un but d’avance, et nous devons le remonter… Ce sera difficile de jouer à notre meilleur niveau », s’est inquiété le technicien italien.

Consignes de Maurizio Sarri contre les Lyonnais

Auréolée du titre de champion d’Italie 2020, dans la difficulté, la Juventus compte bien retrousser les manches contre l’OL, ce vendredi. « Il faudra jeter nos dernières forces dans cette bataille et être bons », a déclaré le coach des Nerazzurri. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont devoir « recharger les batteries, plutôt sur le plan mental que physique », selon leur entraineur. « On a un peu débranché sur les derniers matchs, il faut qu’on rebranche pour affronter Lyon », a conclu Maurizio Sarri.