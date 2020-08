RC Lens : Blessure, communiqué médical pour Cheick Traoré

Blessé lors du match amical du RC Lens contre le KRC Genk, Cheick Traoré ne démarrera pas la nouvelle saison en Ligue 1 avec le promu. Il a subi une opération et ne reviendra pas avant trois mois.

RC Lens : Cheick Traoré opéré après une rupture du tendon d’Achille

Cheick Traoré, défenseur du RC Lens, a été victime d’une grave blessure, samedi, lors du match amical contre le KRC Genk. Il avait quitté ses coéquipiers après 38 minutes de jeu, cédant sa place à Ismaël Boura. Le Racing Club avait finalement remporté le match de préparation (3-2), mais a perdu son arrière latéral droit pour plusieurs semaines. Victime d'une rupture du tendon d’Achille, ce dernier a été opéré ce lundi. « Tout s'est bien passé ! Nous lui souhaitons un bon rétablissement », a communiqué le club lensois, sans préciser la période d’indisponibilité de ce dernier. Vu la nature de sa blessure, Cheick Traoré ne rejouera pas de sitôt.

Des messages d'encouragement à Cheick Traoré

Le défenseur de 25 ans a reçu des messages d’encouragement de ses coéquipiers, notamment Charles Boli et Clément Michelin. « Force à toi Mamady. The new Cheick ils verront », a écrit le premier sur Twitter. Quant au deuxième, il a balancé sur le même réseau social : « Grosse force à toi mon frérot, je t’aime. Comment t’es beau ». Rappelons que Cheick Traoré a contribué au retour du RC Lens en Ligue 1. Il a joué 10 matchs (4 titularisations) en Ligue 2 lors de la saison dernière tronquée. Avec le natif de Paris sur le terrain, le RCL a gagné 5 matchs, en a perdu 3 et a fait 2 nuls.