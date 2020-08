PSG : Neymar encensé, Thomas Tuchel sévèrement critiqué

Avant le match qui oppose le PSG à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, Neymar a été encensé, contrairement à Thomas Tuchel sévèrement critiqué.

PSG : Thomas Tuchel « a perdu le fil », selon Djellit

Le PSG a battu l’ASSE en finale de la coupe de France (1-0) et l’OL (aux tirs au but) en finale de la Coupe de la Ligue. Mais la prestation de l’équipe de Thomas Tuchel, lors de ces deux finales n’a pas rassuré Nabil Djellit. Selon ce dernier, l’entraineur du Paris Saint-Germain « a perdu le fil ». À 9 jours du quart de finale de la Ligue des Champions, le journaliste a tiré à boulets rouges sur l’entraineur des Parisiens. « Il y a deux ans, on nous avait annoncé l’arrivée d’un génie tactique. Pour moi, le seul génie que je vois, c’est Neymar et il est sur le terrain », a-t-il martelé, sur Europe 1. De l’avis du confrère de L’Équipe, « il n’y a pas de cohérence, pas de plan de jeu » au PSG. « Mis à part les décrochages de Neymar et les passes de Marco Verratti, il ne se passe rien », a fait remarquer Nabil Djellit pour finir.

Le gros défi de Thomas Tuchel

Le gros défi de Thomas Tuchel est désormais clair. Il doit faire mentir ses détracteurs. À commencer par le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août à Lisbonne. Le PSG a échoué plus d'une fois en quart de finale, les supporters du club de la capitale attendent donc du technicien allemand un sacre continental. Cette attente est également la même chez les détracteurs de Thomas Tuchel. Pour rappel, le Paris Saint-Germain croisera en demi-finale le vainqueur du quart de finale RB Leipzig - Atlético Madrid, s'il élimine l'Atalanta...