FC Lorient : Le point sur l'effectif avant le Stade Rennais

Le FC Lorient recevra le Stade Rennais FC mardi à 18h au stade du Moustoir. Christophe Pelissier pourra compter sur le retour de certains joueurs, mais il n’aura pas son monde au grand complet.

Abergel et Fontaine de retour contre le Stade Rennais FC

Le FC Lorient a reçu une bonne nouvelle avant d’affronter le Stade Rennais FC en amical mercredi à 18h. Pour ce 3e match de leur préparation estivale, les Merlus pourront compter sur le retour de Laurent Abergel et de Thomas Fontaine, un temps privés d’entraînement pour cause de blessure. A l’entraînement ce lundi, Christophe Pelissier a déclaré dans des propos rapportés par Ouest France que « Laurent Abergel sera de retour, en espérant qu’il pourra faire 30 minutes ». Thomas Fontaine est également attendu dans le groupe mardi.

FC Lorient : toujours pas d’Adrian Grbic et de Jérôme Hergault

En revanche, Christophe Pelissier ne pourra toujours pas compter sur Adrian Grbic et Jérôme Hergault qui se font encore soigner. Teddy Bartouche ne sera pas présent non plus et n’est pas censé reprendre avec le groupe du FC Lorient avant une dizaine de jours. Pour le temps de jeu, Christophe Pelissier fera l’effort de satisfaire tous les joueurs. En effet, l’entraîneur des Merlus a expliqué que « tout le monde va à nouveau participer à la rencontre, après on allongera le temps de jeu de certains joueurs, notamment ceux qui ont moins joué face à Brest ». Lors du dernier match amical contre le SCO Angers, le technicien lorientais sera également soucieux de répartir équitablement le temps de jeu. « On a trois matches en une semaine, en affrontant Brest, Rennes puis Angers. Ces trois rencontres ont pour objectif d’uniformiser les temps de jeu de tout le monde », a-t-il déclaré.