Stade Rennais FC : Le match amical contre Avranches annulé

L’US Avranches (National) devait recevoir les réservistes du Stade Rennais FC mardi à 18h au stade René Fenouillère. Le match a été annulé à cause du Covid-19.

Le match entre l’US Avranches et le Stade Rennais FC annulé

L’US Avranches manque de chance pour sa préparation estivale. Sa rencontre amicale prévue contre la réserve du Stade Rennais FC ce mardi vient d’être annulée. C’est la troisième fois pour le club avranchinais, après l’annulation de ses rencontres amicales contre l’EA Guingamp et le FC Lorient.

Trois éléments de l’US Avranches testés positifs au Covid-19

La cellule de prévention du Stade Rennais FC a décidé d’annuler le match après des tests positifs au Covid-19 d’un joueur et de deux salariés de l’US Avranches. Dans des propos rapportés par Ouest-France, Gilbert Guérin regrette cette annulation qui donne aux Manchois « le sentiment d’être des pestiférés ». Le président des Avranchinais reconnaît que « Rennes a peur de contaminer les joueurs de son équipe première » et comprend « cette décision, mais elle… handicape énormément » la « préparation ». Et Gilbert Guérin de conclure : « Or on sait qu’il est important de bien commencer le championnat », face à Concarneau le 21 août. La réception du FC Nantes, prévue vendredi à 18h, est maintenu pour l’instant.