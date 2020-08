OGC Nice Mercato : Jordan Lotomba, 7e recrue du Gym (off)

L’ OGC Nice tient sa quatrième recrue en défense, Jordan Lotomba. Il est en provenance des Young Boys de Berne (en suisse) pour un long bail de 5 saisons.

OGC Nice : Jordan Lotomba s'engage jusqu'en 2025

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OGC Nice se renforce. Le club azuréen a officialisé le transfert de Jordan Lotomba, ce lundi, sur son site internet. Il s'est engagé jusqu'en juin 2025 et le montant de son transfert est évalué à 6 M€. Le très prometteur arrière latéral des Young Boys de Berne est le quatrième défenseur à rejoindre l’effectif de Patrick Vieira cet été. Il débarque après Robson Bambu, Hassane Kamara et Flavius Daniliuc. Outre ces arrières, l’équipe de Patrick Vieira a enregistré les arrivées de Morgan Schneiderlin (milieu de terrain en provenance d’Everton), Amine Gouiri (attaquant recruté à l’OL) et Rony Lopes (ailier prêté par le FC Séville). Le joueur de 22 ans est donc la 7e recrue estivale de l'OGC Nice.

Qui est Jordan Lotomba ?

Jordan Lotomba est un défenseur latéral droit de nationalité suisse-congolo-angolaise. Né à Yverdon-les-Bains (Suisse), il a été formé en partie au FC Lausanne-Sport (2013-2015). L’International Espoir suisse a été lancé ensuite avec les Bleu et Blanc, dans le championnat de l’élite en 2015. Après deux saisons à Lausanne, il a rejoint les Young Boys de Berne, en 2017. Joueur clé de l’équipe du coach Gerardo Seoane, Jordan Lotomba a fait 35 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. Polyvalent, il est capable d’évoluer à droite comme à gauche. Internationale depuis les U16 en 2014, la recrue de l’OGC Nice est passée par les sélections intermédiaires, jusqu’à celle des U21 intégrée en 2017. Il est triple champion en titre avec les YB. Jordan Lotomba a disputé 79 matchs en Super League (championnat suisse) et 12 en coupe d’Europe.