ASSE : LdC, Claude Puel évalue les chances du PSG et de l’OL

Claude Puel, manager de l’ASSE, s’est prononcé sur les chances des deux représentants du football français en Ligue des Champions : le PSG et l’OL.

ASSE : Claude Puel voit le PSG favori face à l'Atalanta

Claude Puel a été interrogé par RMC Sport sur la participation du PSG et de l’OL en Ligue des Champions, en cette fin de saison 2019-2020. Le Paris Saint-Germain affronte l’Atalanta Bergame en quart de finale, le 12 août à Lisbonne au Portugal. Quant à l’Olympique Lyonnais, il ira défier la Juventus à Turin, en 8e de finale retour, dès ce vendredi 7 août. Pour le coach de l’ASSE, les deux équipes de Ligue 1 ont leurs chances de se qualifier pour le tour suivant. Le technicien de l’AS Saint-Étienne « pense que le PSG est favori » contre le club italien. Il estime également que Thomas Tuchel peut « récupérer Kylian Mbappé », victime d’une entorse à la cheville il y a dix jours. Dans son explication, Claude Puel indique que « les Parisiens sont moins attachés aux aspects physiques, parce qu’ils peuvent récupérer en ayant la possession du ballon, avant de percuter ». Un autre point souligné par le technicien de 58 ans, c’est que « l’Atalanta a aussi marqué des signes de fatigue assez évidents ». Ce dernier a déclaré ensuite « le match va être ouvert, mais avec un côté beaucoup plus positif pour Paris SG ».

L'OL peut-il créer l'exploit contre la Juventus à Turin ?

Concernant l’OL, il se déplace sur le terrain de la Vieille Dame cette semaine. Malgré cela, Claude Puel croit à un exploit de Lyon en Italie. « C’est incertain, mais abordable », a-t-il analysé, avant de justifier son point de vue. « Je pense que c’est très jouable dans la mesure où je perçois une équipe de la Juve et des joueurs fatigués. Ce n’est pas la Juventus euphorique et dominatrice que l’on connait. Elle est à la peine ». Pour rappel, Lyon a une avance acquise lors du match aller (1-0) disputé au Groupama Stadium le 26 février 2020.