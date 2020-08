Juventus Turin : La liste avec Pjanic et Dybala contre l'OL

La Juventus Turin recevra l’OL vendredi à 21h en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ce lundi, le site officiel du club de Serie A a communiqué la liste des joueurs convoqués par Maurizio Sarri pour la suite de la compétition.

La Juventus Turin attend l’OL de pied ferme

Après avoir remporté le Scudotto, la Juventus Turin va tenter de remporter la Ligue des Champions. Mais le chemin à parcourir est encore long. La compétition n’est encore qu’au stade des 8es de finale. Les Turinois ont d’ailleurs perdu la manche aller contre l’OL (0-1) au Groupama Stadium. Les hommes de Maurizio Sarri devront donc marquer 1 but de plus que l’Olympique Lyonnais vendredi s’ils veulent obtenir leur ticket pour le Final 8 de la compétition qui aura lieu au Portugal pendant ce mois d’août. Pour accroître ses chances de battre les Lyonnais afin d’accéder au Final 8, Maurizio Sarri a donc retenu 22 joueurs de la Juventus Turin. On note la présence de Miralem Pjanic (transféré pourtant au FC Barcelone) et le retour de blessure de Paulo Dybala.

Les 22 Juventini convoqués pour la suite de la C1

1 Szczesny, 2 Paolo De Sciglio, 3 Giorgio Chiellini, 4 de Ligt, 5 Miralem Pjanic, 7 Cristiano Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Paulo Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Blaise Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Gonzalo Higuain, 24 Rugani, 25 Adrian Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffo