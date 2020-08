PSG Mercato : Liverpool, Klopp a appelé le père de Kylian Mbappé

Le PSG fait face à une nouvelle menace sur le dossier Kylian Mbappé. Outre le Real Madrid, Liverpool veut recruter le champion du monde. Jurgen Klopp a même décroché son téléphone pour parler à Wilfried Mbappé, père de la star du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Liverpool tente sa chance pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Cette réalité laisse des portes ouvertes que sont prêts à enfoncer d’autres clubs européens. Le Real Madrid est dans une drague assidue du joueur et ses proches, mais la puissance financière des patrons du Paris Saint-Germain neutralise pour le moment la menace. Liverpool vient d’entrer dans la danse avec sa tentative pour débaucher le compère de Neymar en attaque parisienne. Dans la perspective d’un départ de Sadio Mané vers le Real Madrid, Bitbol fait savoir que Jurgen Klopp a pris son téléphone pour joindre le père de l’attaquant parisien afin de se renseigner sur sa situation.

Le parisien au cœur de toutes les convoitises

Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. Les dirigeants souhaitent prolonger ce contrat, mais le joueur ne montre aucun signe d’empressement. Malgré différentes offres, il ne se passe rien, ce qui a encouragé l’entraîneur allemand de Liverpool à tenter sa chance. Kylian Mbappé a certes dit son envie de rester au PSG, mais il n’a pas précisé s’il le voulait que pour la nouvelle saison ou pour encore plusieurs années. Sa valeur marchande estimée à plus de 200 millions d’euros n’a pas résisté à la crise de COVID-19. Il ne vaut plus que 180 millions d’euros, montant payé par le PSG lors de son transfert de l'AS Monaco. Ce prix peut être payé par le champion d’Angleterre. Liverpool, après le sacre en Premier League, vise la Ligue des Champions la saison prochaine. Cet objectif et la légendaire ferveur des supporters de ce club peuvent attirer plus d’un grand joueur.

Comme le Real Madrid, Liverpool pourrait devoir patienter

Liverpool et Jurgen Klopp devront attendre l’été 2021 pour évaluer leurs réelles chances de recruter Kylian Mbappé. Pour l’heure, le buteur du PSG reste focus sur la Ligue des Champions dans laquelle son club est encore en lice. Sa blessure face à l’AS Saint-Étienne en finale de la Coupe de France reste également sa principale préoccupation du moment.