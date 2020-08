OM Transfert : Villas-Boas peut souffler pour le mercato

André Villas-Boas est rassuré par le mercato de l’ OM et surtout pour l’équipe qui sera à sa disposition pour la saison prochaine. Le technicien portugais n’a plus les craintes concernant la perte de certains joueurs de son effectif.

OM mercato : André Villas-Boas rassuré

L’ OM aurait pu perdre son entraîneur André Villas-Boas lorsque la décision de se séparer de Andoni Zubizarreta a été prise. Le technicien portugais redoutait de ne trouver aucune oreille attentive à ses inquiétudes en matière de recrutement de joueurs lors de ce mercato estival. Avec Andoni Zubizarretan, ils avaient déjà travaillé sur certaines dossiers. La poursuite de leur mission à l’Olympique de Marseille lui apparaissait donc comme un gage de réussite. Le portugais a donc souhaité quitter l’ OM lui aussi avant d’être dissuadé par les dirigeants et les joueurs. Aujourd’hui, malgré les difficultés financières du club, quelques belles affaires ont déjà été réalisées et tout cela participe à rassurer un peu plus le coach marseillais.

L' Olympique de Marseille ne va brader personne

En effet, l’Olympique de Marseille a recruté dernièrement Leonardo Balerdi. Ce dernier débarque sous forme de prêt, mais avec une option d’achat. Avant le jeune défenseur droit du Borussia Dortmund, Pape Gueye avait également signé. Libre de tout contrat, il n’a couté aucun centime à l’OM. Ses prestations en stage de présaison font dire que sa venue est un bon choix pour le club. Alvaro Gonzalez reste également définitivement au club alors qu’il n’était que prêté par Villarreal. André Villas-Boas est donc déjà rassuré d’autant plus qu’il n’a encore perdu aucun de ses joueurs importants de la saison dernière. Et d’après des sources proches de l’écurie phocéenne, les départs des joueurs importants ne sont pas à l’ordre du joueur. Comme il le souhaitait, le coach de l’OM est en train de garder ses meilleurs éléments en plus d’enrichir son groupe.

Paul Aldridge, une menace désactivée ?

Paul Aldridge était arrivé à l’OM pour faciliter les ventes de joueurs aux meilleurs prix. Sa signature ne rassurait pas André Villas-Boas mais l’anglais n’a toujours pas joué contre les intérêts du portugais. Il n’a pas vendu les meilleurs joueurs du club et cela ne devrait pas changer. Désormais, le coach marseillais respire d’autant plus qu’il pourrait réaliser de nouvelles bonnes affaires d’ici la fin du mercato.