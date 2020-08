AS Monaco Mercato : Accord avec le Stade de Reims pour Disasi

Grande révélation du Stade de Reims la saison dernière, Axel Disasi est convoité un peu partout en Europe (France, Espagne, Angleterre). L’AS Monaco serait sur le point de rafler la mise pour avoir trouvé un double accord pour la signature du prodige.

Axel Disasi bientôt Monégasque ?

Surprenant 6e de Ligue 1 après l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020, le Stade de Reims n’a pas manqué d’attirer les regards des recruteurs sur ses joueurs, dont Axel Disasi. Jeune (22 ans) et solide (1m90, 86 kg) défenseur central, le prodige français a certainement été l’un des plus grands artisans du bon parcours des Champenois, qualifiés pour la Ligue Europa après les victoires du PSG contre l’ASSE (1-0) en finale de la coupe de France, puis contre l’OL (0-0, 6-5) en finale de la coupe de la Ligue. Impérial en défense centrale aux côtés de Yunis Abdelhamid, le natif de Gonesse a largement permis au Stade de Reims d’être la meilleure défense de Ligue 1 la saison 2019-2020. De quoi le placer dans le viseur de plusieurs clubs français (AS Monaco, Stade Rennais FC…), espagnols (FC Séville, Betis Séville…) ou anglais (Wolverhampton, Arsenal…) pendant ce mercato estival. C’est dire si la concurrence pour la signature d’Axel Disasi est rude. Mais l’AS Monaco devrait l’emporter. Selon L’Equipe, plusieurs semaines de négociations entre les recruteurs monégasques et les dirigeants rémois auraient finalement abouti à un accord de 14 millions d’euros, avec 3 millions d’euros de bonus, pour le transfert du défenseur central dans le club de la Principauté. Un joli coup pour le tout nouveau directeur des Monégasques, l’Anglais Paul Mitchell, dont la priorité est de trouver des profils jeunes, mais déjà dotés d’une bonne petite somme d’expérience.

Accord contractuel de la pépite avec l’AS Monaco

Les recruteurs asémistes sont donc sur le point de signer Axel Disasi, pas seulement pour avoir trouvé un accord avec le Stade de Reims. D’après le quotidien sportif, l’AS Monaco avait d’abord trouvé un accord contractuel avec le joueur. Facile d’imaginer que cet accord, dont rien n’a filtré pour le moment, est lié au salaire et à la durée du contrat...