ASSE Mercato : Dégraissage de l’effectif, Puel mécontent

Dès son arrivée à l’ ASSE, Claude Puel a clairement indiqué qu’il fallait dégraisser l’effectif du club qu’il trouve pléthorique. Mais depuis, très peu de joueurs sont partis. Et cela met en rogne le manager général des Verts.

ASSE : Puel insiste pour la réduction de l'effectif des Verts

Claude Puel n’est pas satisfait du mercato de l’ASSE, dans le sens des départs, et l’a fait savoir sur RMC Sport. L’entraineur des Stéphanois insiste sur la réduction de l’effectif, en vue du nouveau projet qu’il tente de mettre en place. « On doit réduire le groupe, d’un point de vue sportif, mais aussi d’un point de vue financier », a-t-il insisté, avant d’indiquer que « le club était dans un projet de résultats à court terme, mais il ne peut plus suivre financièrement ce projet ». Pour pouvoir recruter de nouveaux et jeunes joueurs très prometteurs qui vont incarner l’avenir de l’AS Saint-Étienne, le club « se doit de réduire son effectif pour éventuellement faire quelques retouches ». C’est en effet « le challenge de l’intersaison » pour Claude Puel. Mais ce dernier est inquiet, car rappelle-t-il : « le mercato finit début octobre et ce n’est pas évident à gérer ».

Très peu de joueurs partis, des indésirables toujours présents

L’ASSE a réussi à se séparer de Franck Honorat transféré au Stade Brestois, Makhtar Gueye au KV Ostende (en Belgique) et Vagner Dias Gonçalves au FC Metz. Quant à Lamine Ghezali, il a rejoint le Sporting Club de Lyon, en prêt. Des joueurs en fin de contrat, Loïc Perrin, Yohan Cabaye et Léo Lacroix sont partis libres. En revanche, des indésirables grossissent encore les rangs de l'équipe de Claude Puel. Il s’agit entre autres de Loïs Diony, Assane Diousse, Miguel Trauco, Nelson Sissoko ou encore Sergi Palencia. Il faut rappeler que l’ASSE a pour l'instant recruté quatre joueurs cet été : Jean-Philippe Krasso, Sétigui Karamoko, Yvan Neyou et Adil Aouchiche.