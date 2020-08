OL Mercato : Memphis Depay lâche un gros indice sur son futur

Memphis Depay n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2021. Et plusieurs clubs, dont l’AC Milan, le surveillent de près. Avant le match décisif contre la Juventus en Ligue des Champions, l’attaquant de l’OL a lâché un indice sur son avenir à Lyon.

Memphis Depay veut jouer la Ligue des Champions chaque saison

À un an de la fin de son contrat à l’OL, Memphis Depay et le club rhodanien ne sont toujours pas parvenus à un accord pour la prolongation de leur bail. Et cela laisse la porte ouverte à un départ de l’avant-centre, cet été ou l'été prochain. De nombreux clubs sont d’ailleurs à l’affût pour le recruter. S’il est libre de s’engager avec le club de son choix, le Néerlandais va certainement opter pour un club qui joue l’Europe, plus précisément la Ligue des Champions. Plus d’une fois, il a déclaré que son objectif est de rejoindre un club plus grand que l’Olympique Lyonnais. Et si l’occasion se présente, il est évident que Memphis Depay n’hésiterait pas à la saisir. Et ses déclarations sur le site internet de l’UEFA vont dans ce sens. En effet, le capitaine de l’OL a confié à la source son rêve de jouer la Ligue des Champions, chaque saison. « La Champions League est quelque chose dont on rêve étant jeune. C’est le summum. Personnellement, je pense que j'y ai ma place, donc c'est très important pour moi d'être présent dans cette compétition », a-t-il indiqué clairement. Selon Memphis Depay, « la Champions League permet d'améliorer ses statistiques et de gagner en expérience ». Evidemment, l’ambition de l’ancien joueur de Manchester United est légitime, surtout pour quelqu’un qui veut aller plus haut. Cependant, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL, non qualifié pour aucune compétition européenne en 2020-2021. Memphis Depay pourrait donc être tenté de quitter la capitale des Gaules.

L'OL peut-il créer l'exploit de gagner la Ligue des Champions ?

Pour que Lyon soit en Ligue des Champions la saison prochaine, il doit remporter la C1 cette fin de saison. Pour ce faire, l’équipe de Rudi Garcia doit d’abord éliminer la Juventus, en 8e de finale, pour être qualifié pour le "Final 8". Elle affrontera ensuite le vainqueur du match entre le Real Madrid et Manchester City, en quart de finale. Vu les équipes en présence (Bayern, Barça, PSG, Atlético Madrid, Naples ...), Memphis Depay et l'OL devront réaliser un exploit pour être sacrés champions d'europe.