FC Nantes : La proposition de Kita pour la saison 2020-2021

Le coup d’envoi de la prochaine saison de Ligue 1 sera donné le vendredi 21 août, soit dans un peu plus de 2 semaines. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, n'est pas très optimiste pour les mesures en vigueur contre la propagation du Covid-19 et émet une idée qu’il croit efficace.

Nouvelle saison de Ligue 1 : le Covid-19 toujours menaçant ?

La Ligue 1 va bientôt reprendre alors que le Covid-19 revient en force en France. Les mesures sanitaires n’ont pas été assouplies, mais on note de plus en plus de cas au sein des clubs de football. Faudrait-il conclure à un manque d’efficacité des mesures de sécurité et de protection actuellement en vigueur et envisager autre chose ? Waldemar Kita semble répondre à cette interrogation par l’affirmative.

Waldemar Kita propose une bulle version Ligue 1

A lire le président du FC Nantes dans l’entretien qu’il a accordé à L’Equipe ce mardi, les mesures sanitaires en vigueur auraient pu être assouplies. Pour lutter efficacement contre le Covid-19 lors de la prochaine saison, Waldemar Kita propose que tous les clubs soient enfermés dans un même lieu 15 jours avant le coup d’envoi. Les joueurs ne ressortiraient de ce lieu que pour se rendre directement au stade. Une proposition qui ressemble beaucoup à celle en vigueur en NBA, où toutes les franchises ont été rassemblées dans une bulle, au Disneyworld d’Orlando…