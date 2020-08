PSG Mercato : Mbe Soh sur le départ du Paris Saint Germain ?

Formé au PSG, Loïc Mbe Soh n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale. Et il pourrait filer librement comme ses ex-coéquipiers, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Des clubs de Liga et d’outre-Manche sont intéressés par le profil du jeune défenseur central.

PSG : Loïc Mbe Soh suivi en Espagne et en Angleterre

Loïc Mbe Soh fait parti du groupe professionnel du PSG lors de la préparation estivale. Cependant, rien ne garantit sa présence dans l’équipe de Thomas Tuchel pour la saison 2020-2021 tant la concurrence est âpre à son poste. À défaut d’être prolongé cet été, le jeune joueur pourrait faire l’objet d’un transfert, ce qui éviterait au Paris Saint-Germain de le voir partir librement à l’issue de son contrat, le 30 juin 2021. « L’hypothèse d’une prolongation, exposée en début de préparation par Leonardo, a peu de chances, en l’état, d’aboutir », selon les révélations de L’Équipe. Et Loïc Mbe Soh ne manque pas de prétendant. La source croit savoir qu’il « dispose d’une cote certaine en Espagne ». Promu en Liga, Cadix FC a déclaré son intérêt pour l’arrière du PSG d’après le média sportif, qui évoque également un intérêt de Majorque (relégué en 2e division). La pépite de 19 ans est également suivie en Angleterre, par Norwich City FC et Middlesbrough FC. D’après la source, ces deux clubs de Championship (D2 anglaise) sont venus aux nouvelles auprès du PSG pour Loïc Mbe Soh « afin de connaître les conditions de sortie » de ce dernier.

Loïc Mbe Soh transféré pour 4,5 M€ cet été ?

La saison dernière le défenseur Franco-Camerounais a joué un seul match en Ligue 1, contre le Stade Rennais en septembre 2019. Néanmoins, il a pris part à 5 matchs avec la réserve en UEFA Youth League. Par ailleurs, Thomas Tuchel lui a donné du temps de jeu lors du match amical contre Beveren (7-0) où il avait marqué un but. International U19, le natif du Cameroun a une valeur estimée à 4,5 M€ sur le marché des transferts.