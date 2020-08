OM - Montpellier HSC : La rencontre amicale annulée (Off.)

Prévu ce mercredi 5 août, le match amical entre l’ OM et le Montpellier HSC est officiellement annulé à cause du Covid-19. Les supporters qui ont déjà acheté leur ticket seront remboursés.

Le match OM - Montpellier HSC annulé

L’ OM avait déjà annulé le match amical contre le FC Lusitano (Portugal), le tout premier de la préparation estivale des Marseillais. Ensuite, l’Olympique de Marseille a joué 4 rencontres de préparation contre le FC Pinzgau (5-1), le SV Heimstetten (6-1), le FC DAC (1-2) et le Bayern Munich (0-1). Des matches qui ont tous eu lieu à l’étranger. Pour son 5e match de préparation estivale, et le 1er en France, l’ OM avait prévu de recevoir le Montpellier HSC mercredi 5 août à 20h30 à l’Orange Vélodrome. La rencontre vient d’être officiellement annulée en raison de la découverte d’un cas suspect de Covid-19 chez un joueur du groupe professionnel du Montpellier HSC. « Par mesure de précautions sanitaires, l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Sport Club ont décidé, à regret, d’annuler le match amical prévu ce mercredi 5 août au soir », pouvons-nous lire dans le communiqué de l’Olympique de Marseille.

Les supporters remboursés

Le match était ouvert au public, une première pour l’ OM depuis le 6 mars dernier. Sur la jauge de 5000 spectateurs autorisés, 4000 tickets avaient déjà été vendus. Mais les supporters n’ont pas à s’inquiéter, « les supporters ayant d’ores et déjà acheté des billets pour ce match seront intégralement remboursés », assure le communiqué.