RC Lens : Opéré, Cheick Traoré rassure les fans du RCL

Après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille en match amical contre le KRC Genk, Cheick Traoré, défenseur du RC Lens, a subi une opération lundi. Le blessé a donné de ses nouvelles après son passage sur le billard.

RC Lens : Cheick Traoré, « je reviendrai plus fort, très vite »

Cheick Traoré va devoir patienter avant de retrouver la Ligue 1 avec le RC Lens, la saison prochaine. Gravement blessé au pied gauche en pleine préparation estivale, il a été opéré lundi dernier. L’intervention a été un succès et l’arrière droit de 25 ans va entamé sa longue période de convalescence. Malgré tout, il garde espoir d’un retour rapide au sein de l’équipe de Franck Haise. En légende d'une photo de lui, béquilles en mains, postée sur les réseaux sociaux, Cheick Traoré a rassuré ses coéquipiers et les supporters du Racing Club. « L’opération s’est bien passée. Merci pour tous vos messages, ça me fait très plaisir », a-t-il écrit sur Instagram, avant de faire la promesse suivante : « Je reviendrai plus fort. À très vite sur le terrain ».

Cheick Traoré est parti pour une longue indisponibilité

Le RC Lens n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de Cheick Traoré, dans son communiqué médical. Cependant, ce dernier ne jouera pas en Ligue 1 avant trois mois au minimum. Le natif de Paris a joué 10 matchs en Ligue 2 la saison dernière, et a été titulaire 4 fois. Il espérait faire ses premiers pas en Ligue 1 ce mois d'août avec le club promu dans l'élite, mais il devra finalement attendre.